Авіація в Афганістані знищила 16 бойовиків "Талібану"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У кількох провінціях Афганістану в результаті авіаударів за добу знищено 16 членів руху Талібан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Щонайменше 16 бойовиків руху "Талібан" знищені в результаті декількох авіаударів в Афганістані за останні 24 години", - йдеться в повідомленні.
Командування корпусу спеціальних операцій Національної армії Афганістану уточнює, що авіаудари завдавалися у провінціях Урузган, Газні, Пактіка і Фарʼяб.
Крім того, повідомляється про три знищені мотоцикли бойовиків.
Нагадаємо, в ООН повідомили про найвище число жертв в Афганістані за більш ніж два роки