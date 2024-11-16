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Авиация рф утром нанесла удар по Донецкой области: что известно о последствиях

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В результате авиаудара в Иванополье загорелось админздание и повреждены 10 жилых домов. За сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, повредив 56 гражданских объектов.

В Донецкой области сегодня утром российские войска нанесли авиаудар по Иванополью, загорелось административное здание, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром вражеская авиация попала двумя управляемыми авиабомбами в административное здание в селе Иванополье Краматорского района. Произошло частичное разрушение, а также возгорание кровли здания. Меньше чем за час спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв. м", - сообщили в ГСЧС в соцсетях, показав последствия.

Также в ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждения получили 10 частных жилых домов.

Дополнение

Накануне, как сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, враг ударил по Славянску. "Вчера вечером, около 20:30, город подвергся вражескому обстрелу. Попадание в промзону на окраинах. К сожалению, один человек погиб", - отметил Лях в Facebook.

Кроме Славянска, по данным ГУНП в Донецкой области, войска рф за минувшие сутки ударили в регионе по еще 13 населенным пунктам. Зафиксировано 3 161 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Повреждены 56 гражданских объектов, из них 33 жилых дома.

По данным полиции, в Славянске россияне повредили предприятие, линию электропередачи. По Часовому Яру враг бил из артиллерии - есть погибший и раненый. Один человек погиб в результате обстрела Курахово. В Лимане разрушениям подверглось медучреждение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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