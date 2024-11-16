Авиация рф утром нанесла удар по Донецкой области: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате авиаудара в Иванополье загорелось админздание и повреждены 10 жилых домов. За сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, повредив 56 гражданских объектов.
В Донецкой области сегодня утром российские войска нанесли авиаудар по Иванополью, загорелось административное здание, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром вражеская авиация попала двумя управляемыми авиабомбами в административное здание в селе Иванополье Краматорского района. Произошло частичное разрушение, а также возгорание кровли здания. Меньше чем за час спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв. м", - сообщили в ГСЧС в соцсетях, показав последствия.
Также в ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждения получили 10 частных жилых домов.
Дополнение
Накануне, как сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, враг ударил по Славянску. "Вчера вечером, около 20:30, город подвергся вражескому обстрелу. Попадание в промзону на окраинах. К сожалению, один человек погиб", - отметил Лях в Facebook.
Кроме Славянска, по данным ГУНП в Донецкой области, войска рф за минувшие сутки ударили в регионе по еще 13 населенным пунктам. Зафиксировано 3 161 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Повреждены 56 гражданских объектов, из них 33 жилых дома.
По данным полиции, в Славянске россияне повредили предприятие, линию электропередачи. По Часовому Яру враг бил из артиллерии - есть погибший и раненый. Один человек погиб в результате обстрела Курахово. В Лимане разрушениям подверглось медучреждение.