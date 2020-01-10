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Авиакатастрофа в Казахстане: названа причина падения лайнера Bek Air

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КИЕВ. 10 января. УНН. Причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года могло стать его обледенение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в пятницу, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна”, — рассказал Скляр. По его словам, правительственная комиссия по установлению причин крушения не исключает вероятность отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

Заместитель премьер-министра отметил, что при анализе и изучении данных комиссия выдвинула четыре версии крушения самолета. “Первая — нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна. Вторая — воздействие внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение. Третья — ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертая — отказ авиационной техники”, — пояснил он.

Скляр добавил, что нарушений по загрузке и центровке воздушного судна не выявлено. “Комиссией в настоящее время установлено и подтверждено, что нарушений по коммерческой загрузке и центровке самолета не было”, — рассказал вице-премьер.

По его словам, антикоррупционная служба Алма-Атинской области проводит досудебное расследование “по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алма-Аты”. “Установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата (администрации) Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для возведения жилого строительства”, — добавил Скляр.

Стоит также добавить, что международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы. 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился через несколько минут после взлета. В аварии погибли 15 из 98 человек, находившихся на борту самолета.

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