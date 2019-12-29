Авіакатастрофа у Казахстані: аеропорт Алма-Ати опублікував похвилинну хронологію авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міжнародний аеропорт Алма-Ати опублікував похвилинну хронологію авіакатастрофи. 27 грудня літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air розбився через кілька хвилин після зльоту. В аварії загинули 15 з 98 осіб, що знаходилися на борту літака, передає УНН.
“У служб Міжнародного аеропорту Алмати, як у будь-якого аеропорту світу, на такі випадки є чіткі інструкції та алгоритми дій. Для того, щоб було повне розуміння того, що відбувалося в перші хвилини після катастрофи, наводимо похвилинну хронологію дій служб алматинського аеропорту”, — йдеться в повідомленні аеропорту в Facebook.
Відповідно до хронології (вказано місцевий час):
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- в 7:21 стався зліт;
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- в 7:22 літак пропав з радарів;
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- в 7:24 керівник польотів оголосив тривогу для екстрених служб аеропорту;
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- в 7:36 перший пожежно-рятувальний розрахунок прибув на місце аварії;
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- в 7:38 почалася евакуація пасажирів;
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- о 08:10 з місця НП були евакуйовані всі пасажири, що були здатні самостійно пересуватися.
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У перші хвилини ПП на місце прибули 22 одиниці техніки та понад 80 співробітників екстрених служб аеропорту.
Сьогодні, 29 грудня, в Нур-Султані і Алма-Аті проходять церемонії прощання із загиблими в авіакатастрофі. 28 грудня був оголошений в Казахстані національним днем жалоби.