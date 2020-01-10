Авіакатастрофа у Казахстані: названо причину падіння лайнера Bek Air
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Причиною катастрофи літака казахстанської авіакомпанії Bek Air 27 грудня 2019 року могло стати його обмерзання. Про це повідомив заступник прем’єр-міністра Казахстану Роман Скляр на брифінгу в п’ятницю, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“З урахуванням вивченої метеорологічної інформації та аналізу параметричних даних бортового самописця основною версією катастрофи, що сталася є версія обмерзання повітряного судна”, — розповів Скляр. За його словами, урядова комісія зі встановлення причин катастрофи не виключає ймовірність відкладення льоду на поверхні повітряного судна, який простояв на стоянці біля двох діб.
Заступник прем’єр-міністра зазначив, що при аналізі і вивченні даних комісія висунула чотири версії катастрофи літака. “Перша — порушення комерційного завантаження і центрування повітряного судна. Друга — вплив зовнішніх чинників, таких як метеоумови, зрушення вітру, супутній струмінь і обмерзання. Третя — помилка екіпажу в техніці пілотування, четверта — відмова авіаційної техніки”, — пояснив він.
Скляр додав, що порушень із завантаження і центрування повітряного судна не виявлено. “Комісією в даний час встановлено і підтверджено, що порушень по комерційному завантаженню і центруванню літака не було”, — розповів віце-прем’єр.
За його словами, антикорупційна служба Алма-Атинської області проводить досудове розслідування “за фактами незаконної видачі земельних ділянок в Талгарському районі поблизу аеропорту Алма-Ати”. “Встановлено, що в 2015-2019 роках посадові особи акімату (адміністрації) Талгарського району, зловживаючи своїми посадовими повноваженнями, виносили незаконні рішення про надання земельних ділянок в санітарно-захисній зоні аеропорту для ведення особистого підсобного господарства, в тому числі для зведення житлового будівництва” , - додав Скляр.
Варто також додати, що міжнародний аеропорт Алма-Ати опублікував похвилинну хронологію авіакатастрофи. 27 грудня літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air розбився через кілька хвилин після зльоту. В аварії загинули 15 з 98 осіб, що знаходилися на борту літака.