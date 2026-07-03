Аварийные отключения света в нескольких областях из-за жары и высокого потребления - Укрэнерго
Киев • УНН
В нескольких областях Украины из-за высокого потребления и жары ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.
Аварийные отключения электроэнергии из-за значительного потребления и перегрузки оборудования на фоне жары применены в нескольких областях Украины, сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары – в нескольких областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений в настоящее время не действуют
Ограничения, как отмечается, будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали в НЭК.
Киев и область перевели на экстренные отключения света03.07.26, 14:05 • 10272 просмотра