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Аваков: границу с Россией в Харьковской области обустроят до конца года

Аваков: границу с Россией в Харьковской области обустроят до конца года

Киев  •  УНН

 • 11371 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. До конца года в Харьковской области будет завершено обустройство системы управления границей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Инженерное обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно идут работы на Луганской и Сумской участках границы", - сказал Аваков.

Напомним, на 1 января 2018 года Госпогранслужба обустроила в Харьковской области более 140 км границы.

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