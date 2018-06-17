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Аваков: кордон з Росією на Харківщині облаштують до кінця року

Аваков: кордон з Росією на Харківщині облаштують до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. До кінця року в Харківській області буде завершено облаштування системи управління кордоном. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.

“Інженерне облаштування державного кордону триває не зважаючи ні на що. Кордон з Росією буде облаштовано, не дивлячись на всі протистояння проросійських сил. Саме в Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів, 220 ми вже облаштували. Вже в цьому році всі роботи будуть завершені. Паралельно тривають роботи на Луганській та Сумській ділянках кордону”, — сказав А.Аваков.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2018 року Держприкордонслужба облаштувала на Харківщині більше 140 км кордону.

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