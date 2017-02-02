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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аудит ПриватБанка за 2016 год будет проведен до конца апреля - А.Шлапак

Киев • УНН

 • 5287 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Компания Ernst Young завершит аудит ПриватБанка за 2016 год  до конца апреля. Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, передает корреспондент УНН.

Аудит ПриватБанка за 2016 год будет проведен до конца апреля - А.Шлапак

По словам А.Шлапака, аудит в ПриватБанке проводит компания Ernst Young, которая выиграла конкурс.

"Сейчас они (компания Ernst Young - ред.) в банке. Они завершили разработку технического задания и приступили к аудиту. Согласно предварительным договоренностям, мы до конца марта должны получить от них информацию по капиталу (согласно статье 41.1 закона о фонде гарантирования вкладов - ред.). А что касается аудита за 2016 год, он будет готов к концу апреля ", - отметил он.

А.Шлапак отметил, что долгое время аудитором ПриватБанка была одна из четырех аудиторских компаний, в данном случае PwC Украина. "Но мы имеем дисквалификацию по этой компании от Национального банка", - сказал он.

"Мы сделали запрос трем компаниям большой четверки с предложением, чтобы они внесли свои предложения. А предложения были от нас два: это провести аудит 2016 года и провести аудит по статье 41,1 закона о Фонде гарантирования вкладов. А именно оценить сегодня ситуацию в банке и выяснить, достаточно ли капитала 116,8 млрд. грн, которые были предоставлены, или возможно эта цифра будет другой "", - рассказал председатель правления ПриватБанка.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

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