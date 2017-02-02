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Аудит ПриватБанку за 2016 рік буде проведений до кінця квітня — О.Шлапак

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Компанія Ernst Young завершить аудит ПриватБанку за 2016 рік до кінця квітня. Про це сьогодні сказав на прес-конференції голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак, передає кореспондент УНН.

Аудит ПриватБанку за 2016 рік буде проведений до кінця квітня — О.Шлапак

За словами О.Шлапака, аудит у ПриватБанку проводить компанія Ernst Young, яка виграла конкурс.

“Зараз вони (компанія Ernst Young — ред.) в банку. Вони завершили розробку технічного завдання і приступили до аудиту. Відповідно до попередніх домовленостей, ми до кінця березня маємо отримати від них інформацію по капіталу (відповідно до статті 41,1 закону про фонд гарантування вкладів — ред.). А що стосується аудиту за 2016 рік, він буде готовий до кінця квітня”, — зазначив він.

О.Шлапак зазначив, що довгий час аудитором ПриватБанку була одна з чотирьох аудиторських компаній, в даному випадку PwC Україна. “Але ми маємо дискваліфікацію по цій компанії від Національного банку”, — сказав він.

“Ми зробили запит трьом компаніям великої четвірки з пропозицією, аби вони внесли свої пропозиції. А пропозиції було від нас дві: це провести аудит 2016 року і провести аудит по статті 41,1 закону про Фонд гарантування вкладів. А саме оцінити на сьогодні ситуацію в банку і з’ясувати, чи достатньо капіталу 116,8 млрд грн, які були надані, чи можливо ця цифра буде іншою”", — розповів голова правління ПриватБанку.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.

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