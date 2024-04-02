Атаки продолжаются: глава ОВА об определенном снижении интенсивности обстрелов Сумщины

Обстановка на границе Сумской области остается неизменно сложной. Российская армия продолжает обстреливать территории приближенные к админгранице, хотя на этой неделе интенсивность немного сократилась. Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" глава местной ОВА Владимир Артюх, передает УНН.

"... мы отмечаем, что обстановка остается практически неизменной, обстрелы продолжаются. Их интенсивность по сравнению с прошлой неделей уменьшилась, но применение авиационных средств поражения, а также артиллерийских и минометных систем продолжается. Так же продолжается вопрос эвакуации из приграничных населенных пунктов и громад", - рассказал он.

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

По его словам, на прошлой неделе на Сумщине вводились ограничения электроснабжения, были применены графики аварийных отключений. На сегодня в городах и селах, расположенных в непосредственной близости к границе 3000 абонентов не имеют питания. Работы энергетических служб там невозможны из соображений безопасности.

Напомним, в течение вчерашнего дня до вечера оккупанты 22 раз открывали огонь по восьми пограничных громадах Сумщины, прогремело 113 взрывов. Этой ночью и утром враг совершил еще четыре обстрела (10 взрывов). Приграничье агрессор накрывал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, также применял FPV-дроны, самолеты и вертолеты. С авиации наносились удары неуправляемыми авиационными ракетами по Краснопольской и Середино-Будской громадах.