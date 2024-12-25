Атака рф на Полтавщину привела к повреждениям энергетической инфраструктуры
Киев • УНН
Вражеская атака на Полтавскую область вызвала повреждение энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали, специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
В Полтавской области в результате атаки армии рф обошлось без попаданий и пострадавших. Впрочем, повреждения получила энергетическая инфраструктура в Кременчугском районе, в результате чего жители района оказались без света. Об этом сообщил в среду председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе
По его словам, специалисты уже работают над восстановлением.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что сегодня утром российские оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.