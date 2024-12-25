Атака рф на Полтавщину привела к повреждениям энергетической инфраструктуры

В Полтавской области в результате атаки армии рф обошлось без попаданий и пострадавших. Впрочем, повреждения получила энергетическая инфраструктура в Кременчугском районе, в результате чего жители района оказались без света. Об этом сообщил в среду председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе