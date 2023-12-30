Атака рф на Одессу 29 декабря: количество жертв увеличилось до пяти

В больнице умер еще один раненый от вчерашней ракетной атаки рф на Одессу, ему было 77 лет, сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашней российской ракетной атаки. В больнице умер мужчина, ему было 77 лет. Врачи делали все возможное. Тяжелые ранения он получил в результате попадания вражеской ракеты по трехэтажному дому в центре Одессы. Искренние соболезнования семье... - написал глава ОВА в Telegram.

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Таким образом, количество жертв в результате удара рф по городу 29 декабря увеличилось до пяти.

30 декабря в Одессе - день траура по погибшим от российских обстрелов.