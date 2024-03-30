Атака рф на Каменское на Днепропетровщине унесла жизнь мужчины

36-летний мужчина умер в больнице от тяжелых ранений, полученных во время атаки российских войск на Каменское в Днепропетровской области 29 марта, а 47-летний мужчина остается в больнице, сообщил в субботу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

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"Этим утром в больнице умер 36-летний мужчина, который пострадал во время атаки на Каменское в Днепропетровской области накануне. Медики до последнего боролись за его жизнь. Сделали все возможное. Но ранения оказались слишком тяжелые... К сожалению..." - написал Лысак в Telegram.

По его словам, до сих пор госпитализирован 47-летний мужчина. "Он в состоянии средней тяжести", - добавил он.

"Остальные травмированные той ночью - приходят в себя дома", - сообщил Лысак.

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