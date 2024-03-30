Силы ПВО уничтожили 4 беспилотника во время ночной операции в Днепропетровской области

На Днепропетровщине ночью уничтожено 4 беспилотника. Обломки одного из них вызвали пожар на элеваторе, но пожарные быстро ликвидировали возгорание. В атаке дроном по Никополю поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В ночь на сегодня на территории Днепропетровской области Силы противовоздушной обороны осуществили успешную операцию, сбив 4 беспилотника, 2 из которых в Днепровском районе, а по одному - в Каменском и Криворожском.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на территорию элеватора, вызвав пожар. Однако пожарные оперативно среагировали и ликвидировали возгорание. К счастью, критических разрушений или пострадавших среди местных жителей не зафиксировано.

Также Червоногригорьевская громада, расположенная на Никопольщине, была обстреляна из артиллерии. Люди остались невредимыми.

Однако утром атака со стороны оккупантов продолжилась. Дрон-камикадзе был направлен на Никополь, в результате чего был поврежден инфраструктурный объект.

российские беспилотники направляются через Днепропетровскую область на север