Атака на Киев: силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников
Киев • УНН
Силы ПВО обезвредили около 10 российских дронов над Киевом во время 3-часовой воздушной тревоги. В результате атаки повреждены балконы и окна жилого дома в Оболонском районе.
В ночь на 16 ноября ударные беспилотники в очередной раз атаковали Киев, в пространстве над столицей и вокруг нее ПВО обезвредила до 10 российских дронов. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. За это время силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских БПЛА,
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Отмечается, что в результате этой атаки в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры. Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информации о пострадавших не поступало.
В Киевской области и соседних регионах продолжается атака российских дронов. БпЛА могут изменить курс на Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя!
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