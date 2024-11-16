Атака на Киев: силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников

В ночь на 16 ноября ударные беспилотники в очередной раз атаковали Киев, в пространстве над столицей и вокруг нее ПВО обезвредила до 10 российских дронов. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. За это время силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских БПЛА, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате этой атаки в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры. Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информации о пострадавших не поступало.

В Киевской области и соседних регионах продолжается атака российских дронов. БпЛА могут изменить курс на Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя! - добавили в КГВА.

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