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Запустил фейерверк в столице: задержали 23-летнего мужчину, ему грозит ограничение свободы

Запустил фейерверк в столице: задержали 23-летнего мужчину, ему грозит ограничение свободы

Киев  •  УНН

 • 2983 просмотра

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23-летний житель Киевщины запустил фейерверки в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение запрета использования пиротехники во время военного положения ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

В Киеве задержали 23-летнего мужчину, который запустил фейерверки на Академгородке. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

"... сообщено о подозрении 23-летнему жителю Киевщины в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, молодого человека задержали.

Детали

Установлено, что 12 ноября 2024 года, примерно 19 часов 30 минут, молодой человек на территории незавершенного строительства по ул. Академика Ефремова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запустил фейерверк. Упаковку пиротехнических средств подозреваемый, с его слов, нашел в мусорных баках.

Своими действиями мужчина не только нарушил запрет на использование пиротехнических изделий во время военного положения, но и напугал жителей соседних домов.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

В одном из районов Киева сразу после "тревоги" запустили фейерверки12 нояб. 2024, 17:52 • 23212 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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