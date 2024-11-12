В одном из районов Киева сразу после "тревоги" запустили фейерверки

На столичном Академгородке неизвестные запустили фейерверки практически сразу после отбоя воздушной тревоги. Видео распространяется в соцсетях, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал «Труха».

«Фейерверки запустили на Академе... люди еще после тревоги не отошли, а тут уже снова «стреляют». Не пугаемся, это не ПВО», - говорится в сообщении.