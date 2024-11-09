Атака беспилотников на тульскую область рф: что известно о ночном инциденте
Киев • УНН
В тульской области рф местные жители сообщили об атаке по меньшей мере 11 беспилотников в районе города алексин. Атака произошла ночью 9 ноября, информация о пострадавших и официальные комментарии отсутствуют.
Беспилотники атаковали тульскую область рф. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В ночь на 9 ноября 2024 года тульская область рф подверглась атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов.
Местные жители сообщают о многочисленных попытках вторжения БпЛА, в частности в районе города алексин. По словам очевидцев, они насчитали по меньшей мере 11 беспилотников, которые атаковали регион в течение ночи.
Пока не сообщается о пострадавших, а местные власти пока не дали никаких официальных комментариев относительно инцидента.
Электрозавод пылает в рф: что известно7 декабря 2023, 14:48 • 33697 просмотров