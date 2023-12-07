Электрозавод пылает в рф: что известно
Киев • УНН
На электрозаводе в москве произошел пожар, на место происшествия выехали пожарные. Завод, основанный в 1928 году, производит электротехническое оборудование.
В столице рф загорелся электрозавод, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным Baza, из здания на Электрозаводской улице валит густой черный дым, пожарные направляются на место.
Электрозавод построен в 1928 году. Он изготавливает электротехническое оборудование всем отраслям.
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Электрозавод пылает в рф: что известно
На электрозаводе в москве произошел пожар, на место происшествия выехали пожарные. Завод, основанный в 1928 году, производит электротехническое оборудование.
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