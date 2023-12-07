Электрозавод пылает в рф: что известно

Просили помочь вернуть своих работников из плена рф - Омбудсмен об эффективности ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой помочь освободить трех украинских сотрудников ОБСЕ, которых удерживает рф, на фоне того, как россия остается членом ОБСЕ.