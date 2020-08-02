Астронавты из экипажа SpaceX готовятся к посадке в океан

КИЕВ. 2 августа. УНН. Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отсоединили капсулу Dragon Endeavour от космической станции, чтобы начать возвращение на Землю. Ожидается, что они высадятся в воду у побережья Флориды около 14:45 (21:45 по Киеву) в воскресенье, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.