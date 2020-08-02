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Астронавты из экипажа SpaceX готовятся к посадке в океан

Астронавты из экипажа SpaceX готовятся к посадке в океан

Киев  •  УНН

 • 12105 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отсоединили капсулу Dragon Endeavour от космической станции, чтобы начать возвращение на Землю. Ожидается, что они высадятся в воду у побережья Флориды около 14:45 (21:45 по Киеву) в воскресенье, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Успешное приземление будет означать, что Америка снова имеет надежный и проверенный способ доставлять людей на орбиту и обратно", - пишут в СМИ.

Эта возможность была утрачена, когда страна прекратила использование шаттлов в 2011 году.

Американское космическое агентство NASA и его коммерческий партнер SpaceX выбрали место высадки подальше от урагана Исаия, который, судя по всему, будет двигаться вдоль восточного побережья Флориды.

Поэтому суда, которые должны забрать астронавтов, направили в Мексиканский залив, в воды у Пенсаколы на западе Флориды.

Контроллеры миссии придерживаются строгих указаний по допустимому уровню ветра и волн, и изучат последние прогнозы, прежде чем дать окончательное разрешение на посадку.

Когда это произойдет, капсула Герли и Бенкена включит свои двигатели и начнет возвращать с орбиты.

Это будет скоростной спуск с начальной скоростью несколько километров в секунду, во время которого Endeavour нагреется до 2000 градусов по Цельсию при прохождении сквозь атмосферу.

Во время спуска должны открыться два набора парашютов - тормозные парашюты на высоте около 5500 м, когда капсула будет двигаться со скоростью примерно 560 км/ч а потом четыре главных парашюта на высоте 1800 м, которые должны осторожно посадить ее на поверхность океана.

Как всегда бывает при вхождении в атмосферу, несколько минут продлится радиомолчание, когда горячие газы (плазма) временно окутывают судно.

Напомним, астронавты отправились на космическую станцию в конце мая. Их подъем на ракете Falcon-9, предоставленной SpaceX, начал новую эру в американских космических полетах.

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