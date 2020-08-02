Астронавти з екіпажу SpaceX готуються до посадки в океан

ukru
18:42 • 22832 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 50111 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 70672 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 107602 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 114650 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114940 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 148643 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124704 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124450 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123741 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 84004 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 96311 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 105699 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 104461 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 92222 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 66208 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 92169 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 72394 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 148626 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 115347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 47646 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 55737 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107017 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125383 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124832 перегляди
Актуальне
Астронавти з екіпажу SpaceX готуються до посадки в океан

Астронавти з екіпажу SpaceX готуються до посадки в океан

Київ • УНН

 • 12105 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Американські астронавти Даг Герлі та Боб Бенкен від'єднали капсулу Dragon Endeavour від космічної станції, щоб розпочати повернення на Землю. Очікують, що вони висадяться у воду біля узбережжя Флориди біля 14:45 (21:45 за Києвом) у неділю, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

"Успішне приземлення означатиме, що Америка знову має надійний і перевірений спосіб доправляти людей на орбіту і назад", - пишуть у ЗМІ.

Ця можливість була втрачена, коли країна припинила використання шаттлів у 2011 році.

Американське космічне агентство NASA та його комерційний партнер SpaceX вибрали місце висадки подалі від урагану Ісая, який, судячи з усього, рухатиметься уздовж східного узбережжя Флориди.

Тож судна, які мають забрати астронавтів, спрямували до Мексиканської затоки, у води біля Пенсаколи на заході Флориди.

Контролери місії дотримуються суворих вказівок щодо допустимого рівню вітру та хвиль, і вивчать останні прогнози, перш ніж дати остаточний дозвіл на посадку.

Коли це станеться, капсула Герлі та Бенкена увімкне свої двигуни і розпочне повернення з орбіти.

Це буде швидкісний спуск, з початковою швидкістю кілька кілометрів на секунду, під час якого Endeavour нагріється до 2000 градусів за Цельсієм під час проходження крізь атмосферу.

Під час спуску мають відкритися два набори парашутів - гальмівні парашути на висоті близько 5500 м, коли капсула рухатиметься зі швидкістю приблизно 560 км/год; а потім чотири головні парашути на висоті 1800 м, які повинні обережно посадити її на поверхню океану.

Як завжди буває при входженні до атмосфери, кілька хвилин триватиме радіомовчання, коли гарячі гази (плазма) тимчасово огортають судно.

Нагадаємо, астронавти вирушили на космічну станцію наприкінці травня. Їхній підйом на ракеті Falcon-9, наданій SpaceX, розпочав нову еру в американських космічних польотах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92