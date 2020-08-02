Астронавти з екіпажу SpaceX готуються до посадки в океан

"Успішне приземлення означатиме, що Америка знову має надійний і перевірений спосіб доправляти людей на орбіту і назад", - пишуть у ЗМІ.

Ця можливість була втрачена, коли країна припинила використання шаттлів у 2011 році.

Американське космічне агентство NASA та його комерційний партнер SpaceX вибрали місце висадки подалі від урагану Ісая, який, судячи з усього, рухатиметься уздовж східного узбережжя Флориди.

Тож судна, які мають забрати астронавтів, спрямували до Мексиканської затоки, у води біля Пенсаколи на заході Флориди.

Контролери місії дотримуються суворих вказівок щодо допустимого рівню вітру та хвиль, і вивчать останні прогнози, перш ніж дати остаточний дозвіл на посадку.

Коли це станеться, капсула Герлі та Бенкена увімкне свої двигуни і розпочне повернення з орбіти.

Це буде швидкісний спуск, з початковою швидкістю кілька кілометрів на секунду, під час якого Endeavour нагріється до 2000 градусів за Цельсієм під час проходження крізь атмосферу.

Під час спуску мають відкритися два набори парашутів - гальмівні парашути на висоті близько 5500 м, коли капсула рухатиметься зі швидкістю приблизно 560 км/год; а потім чотири головні парашути на висоті 1800 м, які повинні обережно посадити її на поверхню океану.

Як завжди буває при входженні до атмосфери, кілька хвилин триватиме радіомовчання, коли гарячі гази (плазма) тимчасово огортають судно.

Нагадаємо, астронавти вирушили на космічну станцію наприкінці травня. Їхній підйом на ракеті Falcon-9, наданій SpaceX, розпочав нову еру в американських космічних польотах.