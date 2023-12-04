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Астронавты МКС показали, как российский грузовой корабль сгорает в атмосфере Земли

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 14:14  •  22410 просмотра

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Астронавты МКС зафиксировали, как российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-23" сгорел в атмосфере Земли.

Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-23" сгорел в атмосфере Земли 29 ноября 2023 года. Непосредственными свидетелями этого стали астронавты на борту Международной космической станции, которые обнародовали фото, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-23" отправился с Международной космической станции (МКС) с грузом мусора из оборудования и бытовых отходов. 

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Астронавтка NASA Жасмин Могбели успела сфотографировать сгорание корабля в атмосфере Земли.

"Это произошло быстрее, чем я думала - всего лишь 2-3 минуты. Это немного напомнило мне фейерверк, особенно когда он распался", - написала Могбели в X.

Дополнение

В России заявили, что большая часть корабля и его содержимое сгорели высоко над Землей, но часть останков упали в Тихий океан.

Справка

Такая утилизация является стандартной практикой для одноразовых грузовых кораблей, отправляемых с МКС. Два из трех космических кораблей, которые сейчас используются для доставки грузов - российский "Прогресс" и Cygnus Northrop Grumman, сгорают в атмосфере после выполнения задачи.

Напомним

В прошлом месяце стартовала 29-я коммерческая миссия NASA SpaceX по пополнению запасов Международной космической станции (МКС). К станции направили научное оборудование для экспериментов и технологических демонстраций, а также другие необходимые запасы. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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