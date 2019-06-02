Астролог предупредила, когда этим летом не стоит планировать свадьбу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. С 14 июня по 1 августа, согласно астрологическому календарю, пройдет неблагоприятный период, в течение которого следует избегать важных дел и проектов, в том числе вступление в брак. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.
По ее словам, с 14 июня по 1 августа будет наблюдаться напряженный период. Это связано с тем, что с 14 по 28 июня Сатурн пройдет второй раз по градусу испытания трудностями, произойдут два затмения (2 июля солнечное и 17 июля лунное) и с 1 по 18 июля Меркурий будет ретроградным.
Как пояснила астролог, на протяжении этого периода не рекомендуется планировать важные события, заключать сделки, подписывать договоры, вступать в брак, проводить плановые операции и так далее.
Напомним, в течение 2019 года будут наблюдаться 4 благоприятных периода, во время которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.
В 2019 году Уран сделает окончательный переход из знака Овен в Телец, что позволит завершить период революций и войн и начать реформы в земельной и финансовой сферах.