Астролог попередила, коли цього літа не варто планувати весілля

КИЇВ. 2 червня. УНН. З 14 червня по 1 серпня, відповідно до астрологічного календаря, пройде несприятливий період, протягом якого слід уникати важливих справ і проектів, у тому числі вступ у шлюб. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.