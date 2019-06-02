Астролог попередила, коли цього літа не варто планувати весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. З 14 червня по 1 серпня, відповідно до астрологічного календаря, пройде несприятливий період, протягом якого слід уникати важливих справ і проектів, у тому числі вступ у шлюб. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.
За її словами, з 14 червня по 1 серпня буде спостерігатися напружений період. Це пов'язано з тим, що з 14 по 28 червня Сатурн пройде вдруге по градусу випробування труднощами, відбудуться два затемнення (2 липня сонячне і 17 липня місячне) і з 1 по 18 липня Меркурій буде ретроградним.
Як пояснила астролог, протягом цього періоду не рекомендується планувати важливі події, укладати угоди, підписувати договори, вступати в шлюб, проводити планові операції і так далі.
Нагадаємо, протягом 2019 року будуть спостерігатися 4 сприятливих періоду, під час яких можна починати і реалізовувати важливі справи, тоді як несприятливі періоди року варто використовувати для поточних робіт та планування.
У 2019 році Уран зробить остаточний перехід з знаку Овен в Телець, що дозволить завершити період революцій і воєн і почати реформи у земельній та фінансовій сферах.