Ассанж может умереть в тюрьме - вывод врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Заключенный Великобританией основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж срочно нуждается в неотложной медицинской и психологической помощи. Об этом говорится в письме на имя главы МВД Великобритании Прити Пател от 60 врачей из ФРГ и еще семи стран, передает Deutsche Welle, информирует УНН.
"Более 60 врачей считают, что жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности. Отбывающий тюремный срок разоблачитель нуждается в срочной медицинской и психологической помощи, предупредили они в письме на имя главы МВД Великобритании Прити Пател, опубликованном в понедельник, 25 ноября", - говорится в сообщении.
По мнению медиков из восьми стран, в том числе Германии, Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш в университетскую клинику. Имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть".
"С медицинской точки зрения, ситуация неотложная. Нельзя терять времени", - подчеркнули врачи.
Также специалисты сомневаются в том, что состояние здоровья 48-летнего Ассанжа позволяет ему участвовать в предстоящих слушаниях по запросу США о его экстрадиции.
Также отец Ассанжа - Джон Шиптон опасается, что его сын может умереть в заключении.
Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считает, что Швеция может экстрадировать его в США, где Ассанжа хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.
Как сообщалось ранее, 19 ноября прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование относительно австралийского обличителя по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году.
Напомним, создателя WikiLeaks задержали в Лондоне в апреле этого года.