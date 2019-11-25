Ассанж може померти у в'язниці - висновок лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ув'язнений Великою Британією засновника порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж терміново потребує невідкладної медичної та психологічної допомоги. Про це йдеться у листі на ім'я глави МВС Великої Британії Пріті Пател від 60 лікарів з ФРН і ще семи країн, передає Deutsche Welle, інформує УНН.
"Більше 60 лікарів вважають, що життя засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа знаходиться в небезпеці. Викривач, який наразі відбуває тюремний термін, потребує термінової медичної і психологічної допомоги, попередили вони в листі на ім'я глави МВС Великої Британії Пріті Пател, опублікованому в понеділок, 25 листопада", - йдеться у повідомленні.
На думку медиків з восьми країн, в тому числі Німеччини, Ассанжа необхідно перевести з в'язниці для особливо небезпечних злочинців Белмарш в університетську клініку, оскільки існують "реальні побоювання" того, що у в'язниці Ассанж "може померти".
"З медичної точки зору, ситуація невідкладна. Не можна втрачати часу", - підкреслили лікарі.
Також спеціалісти сумніваються у тому, що стан здоров'я 48-річного Ассанжа дозволяє йому брати участь в майбутніх слуханнях за запитом США про його екстрадицію.
Також батько Ассанжа - Джон Шіптон висловив побоювання, що його син може померти в ув'язненні.
Джуліан Ассанж з 2012 року переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де Ассанжа хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних військових документів про операції США в Іраку і Афганістані.
Як повідомлялося раніше, 19 листопада прокуратура Швеції припинила попереднє розслідування відносно австралійського викривача за підозрою в згвалтуванні жінки в 2010 році.
Нагадаємо, творця WikiLeaks затримали у Лондоні в квітні цього року.