Ассанж може померти у в'язниці - висновок лікарів

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ув'язнений Великою Британією засновника порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж терміново потребує невідкладної медичної та психологічної допомоги. Про це йдеться у листі на ім'я глави МВС Великої Британії Пріті Пател від 60 лікарів з ФРН і ще семи країн, передає Deutsche Welle, інформує УНН.