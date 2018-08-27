"Арсенал" в меньшинстве нанес гостевое поражение "Карпатам"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Во Львове местный ФК “Карпаты” не сумел набрать очков во встрече 6-го тура УПЛ против “Арсенал-Киев”, передает корреспондент УНН.
Полузащитник киевлян Павел Ореховский сумел нанести прицельный, эффектного удара со штрафного практически в ближнюю девятку ворот. До перерыва прессинг у чужих ворот дался в знаки и “Арсенал” отметился второй — Сергей Гринь направил мяч в сетку под дальнюю штангу.
За фол Владислава Дубинчака привел к назначению пенальти в ворота “Арсенала” на 52 минуте. Хорхе Карраскаль попал только в крестовину. Через несколько минут “львы” сократили отставание до минимального благодаря сольного прохода Кристиана Эрбес (аргентинец перебросил вратаря). На большее коллектив португальского коуча Мораиш не хватило — 1:2.
Отметим, что заключительные 5 минут основного времени гости проводили вдесятером из-за удаления аргентинского центр бека Пирис.
Кроме того добавим, “Арсенал” одержал первую победу в чемпионате, но с 4 очками делит последнюю ступень с “Мариуполем”.
“Карпаты” также внизу — 5 пунктов.