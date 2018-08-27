"Арсенал" в меньшинстве нанес гостевое поражение "Карпатам"

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 10007 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 28097 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 28726 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 20894 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 52463 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 99938 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 151040 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 137847 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71823 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189074 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 21545 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 27972 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 24605 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 28641 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 17382 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 18267 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 28097 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 28726 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 151040 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 137847 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 4896 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15591 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17622 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 19890 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22734 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

"Арсенал" в меньшинстве нанес гостевое поражение "Карпатам"

Киев • УНН

 • 9921 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Во Львове местный ФК “Карпаты” не сумел набрать очков во встрече 6-го тура УПЛ против “Арсенал-Киев”, передает корреспондент УНН.

"Арсенал" в меньшинстве нанес гостевое поражение "Карпатам"

Полузащитник киевлян Павел Ореховский сумел нанести прицельный, эффектного удара со штрафного практически в ближнюю девятку ворот. До перерыва прессинг у чужих ворот дался в знаки и “Арсенал” отметился второй — Сергей Гринь направил мяч в сетку под дальнюю штангу.

За фол Владислава Дубинчака привел к назначению пенальти в ворота “Арсенала” на 52 минуте. Хорхе Карраскаль попал только в крестовину. Через несколько минут “львы” сократили отставание до минимального благодаря сольного прохода Кристиана Эрбес (аргентинец перебросил вратаря). На большее коллектив португальского коуча Мораиш не хватило — 1:2.

Отметим, что заключительные 5 минут основного времени гости проводили вдесятером из-за удаления аргентинского центр бека Пирис.

Кроме того добавим, “Арсенал” одержал первую победу в чемпионате, но с 4 очками делит последнюю ступень с “Мариуполем”.

“Карпаты” также внизу — 5 пунктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12