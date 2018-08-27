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"Арсенал" у меншості завдав гостьової поразки "Карпатам"

Київ • УНН

 • 9921 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Львові місцевий ФК “Карпати” не зумів набрати очок у зустрічі 6-го туру УПЛ проти “Арсенал-Київ”, передає кореспондент УНН.

"Арсенал" у меншості завдав гостьової поразки "Карпатам"

Півзахисник киян Павло Оріховський зумів завдати прицільного, ефектного удару зі штрафного практично у ближню дев’ятку воріт. До перерви пресинг біля чужих воріт дався у знаки та “Арсенал” відзначився вдруге — Сергій Гринь направив м’яч у сітку під дальню штангу.

За фол Владислава Дубінчака призвів до призначення пенальті у ворота “Арсеналу” на 52 хвилині. Хорхе Карраскаль поцілив лише у хрестовину. Через кілька хвилин “леви” скоротили відставання до мінімального завдяки сольного проходу Крістіана Ербеса (аргентинець перекинув воротаря). На більше колектив португальського коуча Мораіша не вистачило — 1:2.

Зазначимо, що заключні 5 хвилин основного часу гості проводили вдесятьох через вилучення аргентинського центр бека Піріса.

Крім того додамо, “Арсенал” здобув першу звитягу в чемпіонаті, але з 4 очками ділить останній щабель із “Маріуполем”.

“Карпати” також внизу — 5 пунктів.

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