Арсенал боеприпасов обнаружили на блокпосту в Днепропетровской области

Во время визуального осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли арсенал боеприпасов, а именно: восемь гранат РГН с запалами к ним, 60 патронов калибра 5,45 мм и 14 патронов калибра 7,62 мм.

По словам водителя, указанные боеприпасы он нашел в лесополосе более автодорогой, недалеко от города Покровск Донецкой области и вез для добровольной сдачи.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.