Арсенал боєприпасів виявили на блокпості Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На блокпості селища Андронівка правоохоронці вилучили у водія автомобіля Volkswagen Transporter, 30-річного уродженця Дніпра, гранати з запалами та патрони. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
Під час візуального огляду автомобілю правоохоронці виявили та вилучили арсенал боєприпасів, а саме: вісім гранат РГН з запалами до них, 60 патронів калібру 5,45 мм та 14 патронів калібру 7,62 мм.
За словами водія, вказані боєприпаси він знайшов у лісосмузі понад автодорогою, неподалік міста Покровськ Донецької області і віз для добровільної здачі.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.