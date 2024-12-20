Армия рф выпустила по Киеву 8 ракет: обломки упали в трех районах
Киев • УНН
россия осуществила комбинированный ракетный удар по Киеву, выпустив 8 ракет «Кинжал» и «Искандер». Обломки повредили здания и вызвали пожары в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах.
российские войска сегодня утром нанесли по Киеву комбинированный удар с помощью восьми ракет «Кинжал» и ракет типа Искандер/KN-23. Обломки упали в трех районах столицы - Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районе, сообщили в пятницу в КГВА, передает УНН.
Сегодня около 07:00 утра вооруженные силы рф нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Вероятно, враг применил аэробаллистические ракеты «Кинжал» с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. В результате этого удара зафиксировано падение обломков в 3-х районах города
В Голосеевском районе:
Повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией; загорелось 5 автомобилей.
По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно есть заблокированные люди).
Соломенский район:
В результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован.
Шевченковский район:
Возник пожар на территории нежилой застройки. Информация уточняется.
Информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.
Из-за перекрытия движения на улицах Антоновича и Юрия Ильенко задерживается ряд троллейбусов и автобусов.
В результате утренней вражеской атаки задерживается движение:
-троллейбусов №№ 19, 31 и автобусов №№ 20, 25 на ул. Антоновича в направлении ул. Ивана Федорова;
-троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 33, 35 и автобусов № 50 на ул. Юрия Ильенко в направлении ст. м. «Лукьяновская».
Дополнение
Мэр Киева сообщил о 7 пострадавших в результате вражеской атаки, двое из них госпитализированы, по информации медиков, погибших пока нет.