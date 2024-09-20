Армия рф обстреляла восемь сел на приграничье Черниговщины: зафиксировано 85 взрывов

Российские войска в течение суток 19 сентября обстреляли восемь сел в трех приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Пограничники зафиксировали 85 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

Армия рф в течение суток обстреляла восемь сел в трех приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. В целом пограничники зафиксировали 85 взрывов, - говорится в сообщении.

Новгород-Северская община:

в направлении села Каменская Слобода один приход - FPV-дрон;

в направлении села Михальчина Слобода - два прихода - FPV-дроны и четыре прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм;

в направлении села Гремяч - четыре прихода - сброс взрывных устройств с БпЛА.

Семеновская община:

в направлении села Железный Мост - один приход - FPV-дрон. Попадание - в гражданский автомобиль.

в направлении села Николаевка - 37 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии;

в направлении села Карповичи - 12 приходов, вероятно, из миномета калибра 120 мм, еще два прихода - FPV-дроны и 17 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии;

в направлении села Прогресс - четыре прихода, вероятно, из ствольной артиллерии.

Сновская громада:

в направлении села Хреновка - один приход - сброс взрывного устройства с БпЛА.

Информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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