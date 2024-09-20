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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла восемь сел на приграничье Черниговщины: зафиксировано 85 взрывов

Армия рф обстреляла восемь сел на приграничье Черниговщины: зафиксировано 85 взрывов

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 08:06  •  3324 просмотра

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российские войска обстреляли 8 сел в 3 приграничных общинах Черниговской области. Зафиксировано 85 взрывов от артиллерии, минометов и дронов, без жертв среди местного населения.

Российские войска в течение суток 19 сентября обстреляли восемь сел в трех приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Пограничники зафиксировали 85 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

Армия рф в течение суток обстреляла восемь сел в трех приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. В целом пограничники зафиксировали 85 взрывов,

- говорится в сообщении.

Новгород-Северская община:

  • в направлении села Каменская Слобода один приход - FPV-дрон;
  • в направлении села Михальчина Слобода - два прихода - FPV-дроны и четыре прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм;
  • в направлении села Гремяч - четыре прихода - сброс взрывных устройств с БпЛА.

Семеновская община:

  • в направлении села Железный Мост - один приход - FPV-дрон. Попадание - в гражданский автомобиль.
  • в направлении села Николаевка - 37 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии;
  • в направлении села Карповичи - 12 приходов, вероятно, из миномета калибра 120 мм, еще два прихода - FPV-дроны и 17 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии;
  • в направлении села Прогресс - четыре прихода, вероятно, из ствольной артиллерии.

Сновская громада:

  • в направлении села Хреновка - один приход - сброс взрывного устройства с БпЛА.

Информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Країна-терорист втратила 1340 військових за добу, загальні втрати сягнули 63948020 сентября 2024, 04:42 • 13024 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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