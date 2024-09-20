Армія рф обстріляла вісім сіл на прикордонні Чернігівщини: зафіксовано 85 вибухів
Київ • УНН
російські війська обстріляли 8 сіл у 3 прикордонних громадах Чернігівської області. Зафіксовано 85 вибухів від артилерії, мінометів та дронів, без жертв серед місцевого населення.
Російські війська протягом доби 19 вересня обстріляла вісім сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській. Прикордонники зафіксували 85 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.
Армія рф протягом доби обстріляла вісім сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській. Вогонь вели зі ствольної артилерії та мінометів, також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Загалом прикордонники зафіксували 85 вибухів,
Новгород-Сіверська громада:
- у напрямку села Кам'янська Слобода один прихід - FPV-дрон;
- у напрямку села Михальчина Слобода - два приходи - FPV-дрони та чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
- у напрямку села Грем'яч - чотири приходи - скид вибухових пристроїв з БпЛА.
Семенівська громада:
- у напрямку села Залізний Міст - один прихід - FPV-дрон. Влучання - у цивільний автомобіль.
- у напрямку села Миколаївка - 37 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- у напрямку села Карповичі - 12 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, ще два приходи - FPV-дрони та 17 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії;
- у напрямку села Прогрес - чотири приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Сновська громада:
- у напрямку села Хрінівка - один прихід - скид вибухового пристрою з БпЛА.
Інформація про загиблих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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