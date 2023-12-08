Армия рф обстреляла Очаков в Николаевской области, жертв нет

Российские войска в прошедшие сутки ударили из артиллерии по Очакову в Николаевской области, обошлось без пострадавших, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 7 декабря, в 15:00 и в 20:32 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Также вчера, 7 декабря, в 15:01, 15:45 и в 22:50, по словам главы ОВА, вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по селам Дмитровка и Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет.

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В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов.