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Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне

Киев  •  УНН

12 декабря  •  31108 просмотра

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Российские войска атаковали Херсон, повредив учебное заведение, разрушив его фасад и внутренние помещения

Российские войска во время очередного удара по Херсону попали в учебное заведение, есть разрушения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

армия рф ударила по Херсону. Было попадание в образовательное учреждение. Поврежден фасад и кровля здания. Есть разрушения в помещениях

- написал Прокудин в Telegram.

Глава ОВА показал фото последствий обстрела.

Дополнение 

Сегодня российские войска дважды утром обстреляли Херсон, ранив 67-летнего и 29-летнего мужчин. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Армія рф обстрілом завдала руйнувань закладу освіти у Херсоні
Russian army shells educational institution in Kherson
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Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне

Российские войска атаковали Херсон, повредив учебное заведение, разрушив его фасад и внутренние помещения.

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Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Киевстар претерпел массовый сбой из-за хакерской атаки, инцидент сейчас расследует Государственная служба специальной связи Украины при поддержке команды CERT-UA.

Криминал и ЧП • 12 декабря  •  134600 просмотра
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Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Словакия готова поддержать переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар накануне саммита ЕС.

Политика • 12 декабря  •  41134 просмотра
Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС

В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел

Двое мужчин, 37 и 39 лет, получили осколочные ранения после российского обстрела Корабельного района Херсона; их состояние удовлетворительное.

Война • 12 декабря  •  77227 просмотра
В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел

Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолет Chinook

Тайваньский военный пилот был арестован после того, как его планы побега в Китай на военном вертолете за вознаграждение в 15 миллионов долларов США были сорваны благодаря наводке. Китайские чиновники пообещали ему деньги и безопасный вывоз его семьи в случае конфликта.

Новости Мира • 12 декабря  •  30426 просмотра
Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолет Chinook

ЕС должен убедить Венгрию в предоставлении помощи Украине на 50 млрд евро - представитель правительства ФРГ

ЕС имеет целью убедить Венгрию в финансировании помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Политика • 12 декабря  •  34097 просмотра
ЕС должен убедить Венгрию в предоставлении помощи Украине на 50 млрд евро - представитель правительства ФРГ

Сроки возобновления работы "Киевстара" пока не известны - гендиректор компании

ИТ-инфраструктура "Киевстар" получила повреждения в результате хакерской атаки, что привело к перебоям в работе, и генеральный директор компании заявил, что пока нет четких сроков для полного восстановления.

Общество • 12 декабря  •  31690 просмотра
Сроки возобновления работы "Киевстара" пока не известны - гендиректор компании

Сбой в работе Киевстара повлиял на работу электронных табло на остановках во Львове

Сбой в работе "Киевстара" вызвал проблемы с системами отслеживания общественного транспорта и электронными табло на остановках Львова, хотя общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме.

Общество • 12 декабря  •  30768 просмотра
Сбой в работе Киевстара повлиял на работу электронных табло на остановках во Львове

Забастовка польских перевозчиков: Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать остальные пункты пропуска

Европейская Комиссия призвала разблокировать все польско-украинские пункты пересечения границы, отметив негативное влияние блокады на экономику и цепи поставок.

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Забастовка польских перевозчиков: Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать остальные пункты пропуска

Британская разведка: россиянам не хватает приборов ночного видения

Британская разведка сообщает, что российским военным трудно проводить ночные операции из-за нехватки необходимого оборудования, такого как приборы ночного видения, что влияет на их боеспособность.

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Британская разведка: россиянам не хватает приборов ночного видения