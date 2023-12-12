Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне

Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолет Chinook

Тайваньский военный пилот был арестован после того, как его планы побега в Китай на военном вертолете за вознаграждение в 15 миллионов долларов США были сорваны благодаря наводке. Китайские чиновники пообещали ему деньги и безопасный вывоз его семьи в случае конфликта.