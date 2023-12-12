Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне
Киев • УНН
Российские войска атаковали Херсон, повредив учебное заведение, разрушив его фасад и внутренние помещения
Российские войска во время очередного удара по Херсону попали в учебное заведение, есть разрушения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
армия рф ударила по Херсону. Было попадание в образовательное учреждение. Поврежден фасад и кровля здания. Есть разрушения в помещениях
Глава ОВА показал фото последствий обстрела.
Дополнение
Сегодня российские войска дважды утром обстреляли Херсон, ранив 67-летнего и 29-летнего мужчин.
Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне
Российские войска атаковали Херсон, повредив учебное заведение, разрушив его фасад и внутренние помещения.
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
Киевстар претерпел массовый сбой из-за хакерской атаки, инцидент сейчас расследует Государственная служба специальной связи Украины при поддержке команды CERT-UA.
Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС
Словакия готова поддержать переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар накануне саммита ЕС.
В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел
Двое мужчин, 37 и 39 лет, получили осколочные ранения после российского обстрела Корабельного района Херсона; их состояние удовлетворительное.
Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолет Chinook
Тайваньский военный пилот был арестован после того, как его планы побега в Китай на военном вертолете за вознаграждение в 15 миллионов долларов США были сорваны благодаря наводке. Китайские чиновники пообещали ему деньги и безопасный вывоз его семьи в случае конфликта.
ЕС должен убедить Венгрию в предоставлении помощи Украине на 50 млрд евро - представитель правительства ФРГ
ЕС имеет целью убедить Венгрию в финансировании помощи Украине на 50 миллиардов евро.
Сроки возобновления работы "Киевстара" пока не известны - гендиректор компании
ИТ-инфраструктура "Киевстар" получила повреждения в результате хакерской атаки, что привело к перебоям в работе, и генеральный директор компании заявил, что пока нет четких сроков для полного восстановления.
Сбой в работе Киевстара повлиял на работу электронных табло на остановках во Львове
Сбой в работе "Киевстара" вызвал проблемы с системами отслеживания общественного транспорта и электронными табло на остановках Львова, хотя общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме.
Забастовка польских перевозчиков: Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать остальные пункты пропуска
Европейская Комиссия призвала разблокировать все польско-украинские пункты пересечения границы, отметив негативное влияние блокады на экономику и цепи поставок.
Британская разведка: россиянам не хватает приборов ночного видения
Британская разведка сообщает, что российским военным трудно проводить ночные операции из-за нехватки необходимого оборудования, такого как приборы ночного видения, что влияет на их боеспособность.