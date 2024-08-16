Армия рф за ночь атаковала Днепропетровскую область артиллерией и дронами: повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Враг обстрелял Никопольский район артиллерией и дронами. Повреждена инфраструктура, здания и техника, но пострадавших среди людей нет.
В Днепропетровской области российские войска за ночь обстреляли Никопольский район артиллерией и дронами. Повреждена инфраструктура, здания и техника, но пострадавших среди людей нет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в пятницу, пишет УНН.
Вечером и ночью враг атаковал Никопольский район артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Утром российские войска продолжили террор. Громко было в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах. Разрушена инфраструктура
По его словам, разбито коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина. А еще - здание, которое не эксплуатировалось. Оно загорелось. Огонь потушили. Повреждена и линия электропередачи.
"Никто из людей не пострадал", - указал глава ОВА.
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