Армия рф за ночь атаковала Днепропетровскую область артиллерией и дронами: повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области российские войска за ночь обстреляли Никопольский район артиллерией и дронами. Повреждена инфраструктура, здания и техника, но пострадавших среди людей нет. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в пятницу, пишет УНН.

Вечером и ночью враг атаковал Никопольский район артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Утром российские войска продолжили террор. Громко было в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах. Разрушена инфраструктура - написал Лысак в Telegram.

По его словам, разбито коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина. А еще - здание, которое не эксплуатировалось. Оно загорелось. Огонь потушили. Повреждена и линия электропередачи.

"Никто из людей не пострадал", - указал глава ОВА.

Окупанти протягом дня не припиняли атакувати Нікопольщину: пошкоджена інфраструктура, приватне і транспортне підприємства