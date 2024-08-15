Оккупанты в течение дня не прекращали атаковать Никопольщину: повреждена инфраструктура, частное и транспортное предприятия

Российские оккупанты в течение суток не прекращали атаковать Никопольщину на Днепропетровщине. Повреждена инфраструктура, а еще частное и транспортное предприятия, агрофирма, станция техобслуживания. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Враг в течение дня не прекращал атаковать Никопольщину. Пускал в ход тяжелую артиллерию, целился дронами-камикадзе", - написал Лысак.

Он отметил, что враг сконцентрировался на райцентре, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах.

"Повреждена инфраструктура, а еще частное и транспортное предприятия, агрофирма, станция техобслуживания. Изуродована многоэтажка, два частных дома, четыре легковых автомобиля. Прошло без погибших и раненых", - сообщил Лысак.

Дополнение

Армия рф более десяти раз в течение 14 августа атаковала Никопольский район на Днепропетровщине.