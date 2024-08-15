Оккупанты в течение дня не прекращали атаковать Никопольщину: повреждена инфраструктура, частное и транспортное предприятия
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, используя артиллерию и дроны-камикадзе. Повреждена инфраструктура, предприятия, жилые дома и автомобили, но обошлось без жертв.
Российские оккупанты в течение суток не прекращали атаковать Никопольщину на Днепропетровщине. Повреждена инфраструктура, а еще частное и транспортное предприятия, агрофирма, станция техобслуживания. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Враг в течение дня не прекращал атаковать Никопольщину. Пускал в ход тяжелую артиллерию, целился дронами-камикадзе", - написал Лысак.
Он отметил, что враг сконцентрировался на райцентре, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах.
"Повреждена инфраструктура, а еще частное и транспортное предприятия, агрофирма, станция техобслуживания. Изуродована многоэтажка, два частных дома, четыре легковых автомобиля. Прошло без погибших и раненых", - сообщил Лысак.
Дополнение
Армия рф более десяти раз в течение 14 августа атаковала Никопольский район на Днепропетровщине.