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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты в течение дня не прекращали атаковать Никопольщину: повреждена инфраструктура, частное и транспортное предприятия

Оккупанты в течение дня не прекращали атаковать Никопольщину: повреждена инфраструктура, частное и транспортное предприятия

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 16:57  •  3431 просмотра

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Российские войска обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, используя артиллерию и дроны-камикадзе. Повреждена инфраструктура, предприятия, жилые дома и автомобили, но обошлось без жертв.

Российские оккупанты в течение суток не прекращали атаковать Никопольщину на Днепропетровщине. Повреждена инфраструктура, а еще частное и транспортное предприятия, агрофирма, станция техобслуживания. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Враг в течение дня не прекращал атаковать Никопольщину. Пускал в ход тяжелую артиллерию, целился дронами-камикадзе", - написал Лысак.

Он отметил, что враг сконцентрировался на райцентре, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах.

"Повреждена инфраструктура, а еще частное и транспортное предприятия, агрофирма, станция техобслуживания. Изуродована многоэтажка, два частных дома, четыре легковых автомобиля. Прошло без погибших и раненых", - сообщил Лысак.

Дополнение

Армия рф более десяти раз в течение 14 августа атаковала Никопольский район на Днепропетровщине.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
polshaПольша
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