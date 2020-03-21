Армия присоединяется к обеспечению общественной безопасности во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны.
Патрулирование будет происходить в рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка.
Командованием воинских гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.
Напомним, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.