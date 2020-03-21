Армія долучається до забезпечення громадської безпеки під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З 22 березня у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони.
Патрулювання відбуватиметься в рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку.
Командуванням військових гарнізонів ЗС України вжито вичерпних заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.
Нагадаємо, в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.