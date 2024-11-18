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Армия+: авторизовано более 400 тыс. военных

Армия+: авторизовано более 400 тыс. военных

Киев  •  УНН

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Приложением Армия+ пользуются 410 тысяч военнослужащих в 1400 воинских частях. Приложение запущено 8 августа для упрощения бюрократических процессов и защищенной коммуникации между военными.

Приложением Армия+ пользуется 410 тыс. военных. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Наш любимый продукт, Армия+, - это 410 000 авторизованных военных. Впервые государство увидело именно подтвержденных военнослужащих через обмен с реестром

- сказала Черногоренко.

Приложением пользуются украинские военные в 1400 воинских частях.

Дополнение

Приложение для военнослужащих Армия+ начало свою работу 8 августа. Оно должно упростить бюрократические процессы и будет включать электронные рапорты, Армия ID, опросы и защищенную коммуникацию между воинами.

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны24 окт. 2024, 12:43 • 153624 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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