Армия+: авторизовано более 400 тыс. военных
Киев • УНН
Приложением Армия+ пользуются 410 тысяч военнослужащих в 1400 воинских частях. Приложение запущено 8 августа для упрощения бюрократических процессов и защищенной коммуникации между военными.
Приложением Армия+ пользуется 410 тыс. военных. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.
Наш любимый продукт, Армия+, - это 410 000 авторизованных военных. Впервые государство увидело именно подтвержденных военнослужащих через обмен с реестром
Приложением пользуются украинские военные в 1400 воинских частях.
Дополнение
Приложение для военнослужащих Армия+ начало свою работу 8 августа. Оно должно упростить бюрократические процессы и будет включать электронные рапорты, Армия ID, опросы и защищенную коммуникацию между воинами.
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