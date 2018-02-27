Арктический фронт добрался юга Италии: Неаполь в снегу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Похолодание и снег добрались до юга Италии. В Неаполе из-за снегопадов закыли школы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные СМИ.
В Неаполе выпало рекордное количество снега за последнее десятилетие.
В школах Неаполя остановили обучение, также наблюдаются перебои в работе наземного городского транспорта. Также в международном аэропорту Неаполя (Каподикино) из-за плохой видимости были отменены рейсы.
В целом в большей части юга Италии (провинция Кампания, включая Неаполь, Салерно и другие города) наблюдается нетипично холодная для этого региона погода и снег.
Напомним, ранее сообщалось, что столицу Италии также засыпало снегом. Сильный снег и ветер наблюдались и в других странах Европы, например в Румынии.
В Украине 27 февраля также ожидается сильный снег на большей территории страны.