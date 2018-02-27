Арктичний фронт дістався півдня Італії: Неаполь в снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Похолодання і сніг дісталися до півдня Італії. У Неаполі через снігопади закрили школи. Про це УНН повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.
У Неаполі випала рекордна кількість снігу за останнє десятиліття.
У школах Неаполя припинили навчання, також спостерігаються перебої в роботі наземного міського транспорту. Також в міжнародному аеропорту Неаполя (Каподікіно) через погану видимість були скасовані рейси.
Загалом на більшій частині півдня Італії (провінція Кампанія, включаючи Неаполь, Салерно і інші міста) спостерігається нетипово холодна для цього регіону погода і сніг.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столицю Італії також засипало снігом. Сильний сніг та вітер спостерігалися і в інших країнах Європи, наприклад в Румунії.
В Україні 27 лютого також очікується сильний сніг на більшій території країни.