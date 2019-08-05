Арестован чиновник управления образования, уличенный на взятке в почти 40 тыс. грн

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 84361 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 94775 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127963 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138080 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126625 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128305 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130364 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153156 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151120 просмотра

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Арестован чиновник управления образования, уличенный на взятке в почти 40 тыс. грн

Арестован чиновник управления образования, уличенный на взятке в почти 40 тыс. грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В Донецкой области должностному лицу управления образования, уличенному в вымогательстве и получении взятки, избрана мера пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры в области.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 96 000 грн заместителю начальника управления образования Краматорского городского совета, который обоснованно подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Так, в июне 2019 года в полицию обратился 45-летний инженер частного предприятия с заявлением о вымогательстве у него со стороны указанного должностного лица неправомерной выгоды в размере 10% от стоимости работ по договору подряда по ремонту кровли одной из городских школ.

1 августа чиновник получил первую часть оговоренной суммы в размере 25 000 грн, а уже на следующий день во время получения второй части взятки в размере 13 000 грн уличен и задержан сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В ходе обыска в кабинете чиновника обнаружены и изъяты денежные средства в размере 31 500 грн, тендерная и сметная документация по договору указанного подряда, флэш-карты и кредитные карты.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить чиновников за хищение 2 млн грн на ремонте детского сада

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