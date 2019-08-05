Арестован чиновник управления образования, уличенный на взятке в почти 40 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Донецкой области должностному лицу управления образования, уличенному в вымогательстве и получении взятки, избрана мера пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры в области.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 96 000 грн заместителю начальника управления образования Краматорского городского совета, который обоснованно подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Так, в июне 2019 года в полицию обратился 45-летний инженер частного предприятия с заявлением о вымогательстве у него со стороны указанного должностного лица неправомерной выгоды в размере 10% от стоимости работ по договору подряда по ремонту кровли одной из городских школ.
1 августа чиновник получил первую часть оговоренной суммы в размере 25 000 грн, а уже на следующий день во время получения второй части взятки в размере 13 000 грн уличен и задержан сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
В ходе обыска в кабинете чиновника обнаружены и изъяты денежные средства в размере 31 500 грн, тендерная и сметная документация по договору указанного подряда, флэш-карты и кредитные карты.
Досудебное расследование продолжается.
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