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Арештовано посадовця управління освіти, викритого на хабарі у майже 40 тис. грн

Арештовано посадовця управління освіти, викритого на хабарі у майже 40 тис. грн

Київ • УНН

 • 9287 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. На Донеччині посадовцю управління освіти, викритого на хабарі у майже 40 тис. грн, обрано запобіжний захід. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури в області.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури Донецької області щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 96 000 грн заступнику начальника управління освіти Краматорської міської ради, який обґрунтовано підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Так, у червні до правоохоронців звернувся 45-річний інженер приватного підприємства із заявою про вимагання у нього з боку вказаного посадовця неправомірної вигоди у розмірі 10% від вартості робіт за договором підряду щодо ремонту покрівлі однієї з міських шкіл.

1 серпня посадовець отримав першу частину обумовленої суми у розмірі 25 000 грн, а вже наступного дня під час отримання другої частини хабара - 13 000 грн його викрито та затримано співробітниками прокуратури Донецької області спільно з працівниками Головного управлянні Національної поліції в Донецькій області та Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У ході обшуку у кабінеті посадовця виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 31 500 грн, тендерну та кошторисну документацію за договором зазначеного підряду, флеш-картку та кредитні картки.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовців за розкрадання 2 млн грн на ремонті дитсадка.

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