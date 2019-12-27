Арахамия о любимом блюде в столовой Рады: очень люблю сырники
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в депутатской столовой в Верховной Раде Украины больше всего любит сырники. Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время", передает УНН.
Отвечая на вопрос, каково его любимое блюдо в депутатской столовой, Арахамия ответил: "Очень люблю сырники. Даже в непленарные недели часто о них вспоминаю".
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