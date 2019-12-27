Арахамія про улюблену страву в їдальні Ради: дуже люблю сирники
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у депутатській їдальні у Верховній Раді України найбільше любить сирники. Про це він розповів в інтерв’ю журналу "Новое время", передає УНН.
Відповідаючи на питання, яка його улюблена страва у депутатській їдальні, Арахамія відповів: "Дуже люблю сирники. Навіть у непленарні тижні часто про них згадую".
Нагадаємо, директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко розповів, що у середньому по Україні вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з 4 осіб становитиме 1620,70 грн.