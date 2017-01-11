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Апелляционный суд оставил экс-главу "Нафтогаза" А.Кацубу под стражей до 17 января

Апелляционный суд оставил экс-главу "Нафтогаза" А.Кацубу под стражей до 17 января

Киев • УНН

 • 10183 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу до 17 января, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда.

Как сообщили в пресс-службе, 11 января коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционные жалобы на постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 25 ноября 2016 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора группы прокуроров Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украина о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 17 января 2017 года включительно с определением залога в размере 450 000 000 гривен в национальной денежной единице Украины в отношении подозреваемого А.Кацубы.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 25 ноября 2016 года - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную защитником в интересах подозреваемого Кацубы А.В. - оставить без удовлетворения ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Главная военная прокуратура 17 июня задержала А.Кацубу, который подозревается в совершении правонарушений по ст.255 (создание преступной организации) и ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, А.Кацуба причастен к присвоению 449,9 млн. грн средств НАК "Нафтогаз Украины".

18 июня 2016 года Голосеевский районный суд Киева избрал экс-замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александру Кацубе меру пресечения в виде содержания под стражей и определил в качестве альтернативы залог в сумме 450 млн грн. Позже, 1 июля, Апелляционный суд оставил в силе такое решение суда первой инстанции.

 

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