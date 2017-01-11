Апеляційний суд залишив екс-голову "Нафтогазу" О.Кацубу під вартою до 17 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього заступника голови НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацуби до 17 січня, передає УНН із посиланням на прес-службу Апеляційного суду.
Як повідомили у прес-службі, 11 січня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 листопада 2016 року, якою задоволено клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 17 січня 2017 року включно із визначенням застави у розмірі 450 000 000 гривень у національній грошовій одиниці України щодо підозрюваного О.Кацуби.
"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 листопада 2016 року - залишити без змін; апеляційну скаргу, подану захисником в інтересах підозрюваного Кацуби О.В. - залишити без задоволення", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Головна військова прокуратура 17 червня затримала О.Кацубу, який підозрюється у вчиненні правопорушень за ст.255 (створення злочинної організації) і ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
За даними ГПУ, О.Кацуба причетний до привласнення 449,9 млн грн коштів НАК “Нафтогаз України”.
18 червня 2016 року Голосіївський районний суд Києва обрав екс-заступнику глави правління НАК “Нафтогаз України” Олександру Кацубі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначив як альтернативу заставу у сумі 450 млн грн. Пізніше, 1 липня, Апеляційний суд залишив у силі таке рішення суду першої інстанції.