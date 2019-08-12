Антонищак: я Матиосу дифирамбы не пою, но я ему благодарен

Он сообщил, что львиную долю из списка наемников из Италии, которые воевали и воюют на стороне боевиков на Донбассе, передала ему Военная прокуратура.

""Что касается военной прокуратуры - несмотря на мои конфликты и на личном и по служебной, с Матиосом, с его структурой - очень много ребят военнослужащих попали в тюрьмы. Конечно, я отстаивал своих. Несмотря на это все - когда начал собирать данные о наемниках, то господин Матиос мне предоставил список из 19 или 18 человек, я не могу многое сказать - не имею права, но о том, что Европа знала фамилии тех ублюдков, итальянских наемников, воюющих и воевавших здесь на территории Украины против представителей суверенного государства Украина, наших Вооруженных сил и Нацгвардии, львиную долю списка мне предоставил Матиос, за что я его лично поблагодарил", - сообщил Антонищак.

Именно поэтому, по мнению Антонищака, заявления о ликвидации военной прокуратуры - полная бессмыслица, а Матиос как руководитель способен расследовать преступления.

"Единственное, военная прокуратура - должно быть так: Минобороны, при Минобороны как сдерживающий фактор и как контролирующий фактор должна быть военная прокуратура. Есть преступления, которые в военной сфере есть, кто это должен расследовать? Даже это преступление по Укроборонпрому. Очень нарасследовался Луценко? Поэтому здесь я на стороне Матиоса. Реформировать однозначно нужно. Есть много негодяев в рядах военной прокуратуры - в конце концов, как в любых рядах. Ибо нет худшей или лучшей службы. Любая служба, как и Кабмин, ВРУ - это зеркальное отражение нашего общества. Нет худших или лучших. Но есть руководитель, который может это сделать, и Матиос, я ему не пою дифирамбы, у нас достаточно сложные отношения, но правда есть правда. Я ему благодарен", - считает Антонищак.

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